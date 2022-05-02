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Окупанти вивозять тіла вбитих жителів Маріуполя у вантажівках з-під російського "гумвантажу", - Андрющенко

"Їжа в обмін на трупи – справжнє обличчя Росії".

Окупанти вивозять тіла вбитих жителів Маріуполя у вантажівках з-під російського "гумвантажу", - Андрющенко
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники використовують вантажівки, в яких привозять "гумдопомогу", для вивезення тіл загиблих маріупольців.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Як не дико це звучить – у вантажівках "гуманітарного вантажу". Тобто ті самі вантажівки, що завозять "гуманітарні подачки" в Маріуполь, на зворотному шляху вантажаться тілами загиблих. У разі великого скупчення в одній будівлі вантажівки підганяють просто до будинку. У разі відсутності великого скупчення – навантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля Метро, де й проходить пакування тіл загиблих", - розповів Андрющенко.

Він зауважив, що, за попередньою інформацією, вантажівки прямують на місце базування мобільного крематорію в Харцизьку, але цю інформацію ще уточнюють. 

"Це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм... Жахлива "оптимізація" логістики. Їжа в обмін на трупи – справжнє обличчя Росії", - підкреслив Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя повідомив, що інформацію про вивезення тіл маріупольців у місця масових поховань отримували з різних джерел. 

"Під час організації туру пропагандистів "пресслужба ДНР" оприлюднила відео з дрона для картинки "відновлене життя". На одному з кадрів ми помітили скупчення великих вантажівок, спеціального транспорту та людей біля завалів одного з будинків. На попередніх відео з того дня ми звернули увагу на відсутність техніки та вантажівок саме в тому домі. У цей час вантажівки були на видачі гуманітарки в піар-акції Пушиліна. Це наштовхнуло нас на жахливу гіпотезу", - зауважив Андрющенко.

Фото: Telegram/Андрющенко Time

Нагадаємо, за даними міськради Маріуполя, за два місяці російська армія вбила в місті вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни. 

Днями "Азов" показав, як російські танкісти в Маріуполі стріляють по будинку з мирними мешканцями.

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