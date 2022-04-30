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"Азов" показав, як російські танкісти в Маріуполі стріляють по будинку з мирними мешканцями

Українських військових у цьому будинку не було.

"Азов" показав, як російські танкісти в Маріуполі стріляють по будинку з мирними мешканцями
Фото: Скрін з відео

Бійці полку "Азов" оприлюднили відео знищення російськими окупантами житлового багатоповерхового будинку в Маріуполі. Обстріл будинку відбувався з близької відстані, попри відсутність опору.

Про це повідомляється у телеграм-каналі полку "Азов".

"На цьому відео - наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, у тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста", - йдеться в повідомленні.

На відео показано, як російський танк багато разів стріляє по будинку, в підвалі якого ховаються майже два десятки мирних мешканців міста. Військових у цьому будинку не було. Урешті-решт, будинок був повністю зруйнований. Мешканців, які вижили, окупанти вигнали на вулицю. Подальша доля цих людей невідома. 

Нагадаємо, що за два місяці російська армія вбила в Маріуполі вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни.

Росіяни хочуть повернути частину депортованих мешканців Маріуполя для будівельних робіт у місті, ймовірно, для створення воєнної бази в районі порту.

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі, але російська сторона відкидає всі пропозиції.

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