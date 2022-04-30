​"Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!" – окупанти починають панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку

Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають "дурнів", які готові стати "гарматним м’ясом".

В окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього "дурнів", які готові стати "гарматним м’ясом".

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити у Херсонській області.

На записі – розмова командира батальйону російської армії з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника", – скаржиться загарбник із "ДНР".

Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей "нового поповнення із ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до явної брехні: нібито солдати сидітимуть у обороні, а не наступатимуть. Але і це не подіяло…

"Що ж, важко мотивувати людей, які не знають, що вони тут роблять", – зауважили в українській спецслужбі.

Напередодні українська розвідка повідомила, що чеченці та буряти влаштували перестрілку поблизу Чорнобаївки, бо не могли поділити награбоване і не хотіли йти у наступ.