Укрзалізниця тимчасово призупинила продаж електронних квитків на поїзди, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

У телеграм-каналі перевізника повідомляється, що це сталося "через невідкладні технічні роботи".

"Скоро все відновимо, перепрошуємо за незручності", – додали в УЗ.

Нагадаємо, за даними дослідників компанії Microsoft, за два місяці війни Україна зазнала близько 240 кібератак. Хакери, пов'язані з Росією, готувалися атакувати нашу державу ще від березня 2021-го.

Днями хакери розіслали в українські держоргани шкідливі електронні листи з темою "Указ Президента".