Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця тимчасово призупинила продаж електронних квитків на поїзди

Причина – "невідкладні технічні роботи". 

Укрзалізниця тимчасово призупинила продаж електронних квитків на поїзди
Фото: telegraf.com.ua

Укрзалізниця тимчасово призупинила продаж електронних квитків на поїзди, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

У телеграм-каналі перевізника повідомляється, що це сталося "через невідкладні технічні роботи".

"Скоро все відновимо, перепрошуємо за незручності", – додали в УЗ.

Нагадаємо, за даними дослідників компанії Microsoft, за два місяці війни Україна зазнала близько 240 кібератак. Хакери, пов'язані з Росією, готувалися атакувати нашу державу ще від березня 2021-го.

Днями хакери розіслали в українські держоргани шкідливі електронні листи з темою "Указ Президента".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також