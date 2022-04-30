29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких катували російські військові, а потім жорстоко вбили.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Київської області.

"Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян", - розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними, окупанти намагались приховати сліди знущань, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

Поліція вже провела огляд тіл загиблих, нині вони скеровані на судово-медичну експертизу. Загалом на території Київщини слідчими оглянуто 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами.

Нагадаємо, Велика Британія відправить в Україну групу експертів для розслідування воєнних злочинів росіян. Раніше Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднався до спільної слідчої групи України, Литви та Польщі щодо розслідування злочинів Росії.