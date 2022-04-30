Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині знайшли захоронення громадян, вбитих окупантами

Місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке.

На Київщині знайшли захоронення громадян, вбитих окупантами
Буча (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких катували російські військові, а потім жорстоко вбили.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Київської області.

"Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян", - розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними, окупанти намагались приховати сліди знущань, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

Поліція вже провела огляд тіл загиблих, нині вони скеровані на судово-медичну експертизу. Загалом на території Київщини слідчими оглянуто 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами.

Нагадаємо, Велика Британія відправить в Україну групу експертів для розслідування воєнних злочинів росіян. Раніше Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднався до спільної слідчої групи України, Литви та Польщі щодо розслідування злочинів Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також