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Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині та продовжує обстріл Херсонщини, – зведення ОВА

В Запорізькій області запеклі бої тривають у районі Гуляйполя. 

Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині та продовжує обстріл Херсонщини, – зведення ОВА
Луганська область
Фото: КМДА

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині. 

На Дніпропетровщині вночі було тихо, в вранці стався "приліт" ракети у село Синельниківського району. Попередньо – без загиблих і постраждалих. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються. Про це йдеться у зведенні від ОДА. 

Запоріжжя: ніч – спокійно. В області в районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Вночі активно працювала артилерія з обох боків. Інформація уточнюється. 

Вночі продовжилися обстріли Харкова, зокрема крайнього східного житлового району Салтівка. Одна людина поранена. В області вороги стріляли по населеним пунктам Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів. На Луганщині за вчора було 16 масованих артилерійських атак, загорілися 20 будинків та дві школи. Пошкоджено зокрема пʼять будинків у Гірському та 10 у Горіховому.  Інформація уточнюється. 

В Донецькій області були авіа- та ракетні удари, артилерія працювала по всій лінії фронту. Ворог зробив невдалі спроби прориву в Марʼїнці, Красногорівці та Новомихайлівці.  В Лимані були постійні обстріли артилерії як міста, та і громади. 

В Очеретинській ТГ розпочали самознищуватись міни, які вчора вночі було розкидано "Смерчем", вибухи продовжуються, на цей час постраждалих немає. Маріуполь: без змін.

Ворог подовжує бойові дії на території Херсонщини та обстріл сусідніх областей. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених громадян. Критичною залишається ситуація у селах, які межують з Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації. Ситуація в області залишається складною.

Нагадаємо, РФ не дає дозвіл на безпечну евакуацію мирних людей з заводу Азовсталь у Маріуполі, де перебувають сотні мирних мешканців. За словами мера міста, в укриттях підприємствах майже не лишилося ні іжі, ні води, ні ліків. 

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