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Частина російських військових відмовляється брати участь у бойових діях, – Запорізька ОВА

Окупанти також хочуть запровадити готівковий обіг рублів у Мелітополі з 1 травня.

Частина російських військових відмовляється брати участь у бойових діях, – Запорізька ОВА
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Через небажання брати участь у наступі виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів російської армії в окупованій Федорівці на Запоріжжі.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. «Росіяни скаржаться місцевим, що їхнє командування обманом змусило їх підписати контракти на участь у війні в Україні, а також переконало, що їх тут будуть зустрічати як визволителів, – зазначається у повідомленні. – Зрештою, побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу, що спричинило конфлікт. Частину військовослужбовців після проведених допитів представники ФСБ вивезли в невідомому напрямку».

Запорізька ОВА також інформує, що окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі у Мелітополі з 1 травня: «Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Окупанти планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії».

Нагадаємо, за інформацією ГУР Міноборони, Росія активізувала встановлення окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях сходу та півдня України. 

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