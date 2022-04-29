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У Криворізькому районі рятувальники знешкодили 22 російських снаряди

Також уламки російської ракети знищили у Павлоградському районі.

У Криворізькому районі рятувальники знешкодили 22 російських снаряди
Фото: Валентин Резніченко

На Дніпропетровщині триває розмінування територій, які обстріляли російські загарбники. Про це повідомляє Суспільне.Дніпро.

Зокрема, 29 квітня рятувальники знешкодили 22 снаряди в Криворізькому районі. З них знищили пʼять касетних боєприпасів та 17 некерованих ракет.

Також у Павлоградському районі ДСНС знищили ракету від російського оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області мирний мешканець загинув від детонації касетного боєприпасу, використання яких заборонене міжнародним законодавством. Трагедія трапилася в селі Мала Костромка 28 квітня.

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