У Криворізькому районі рятувальники знешкодили 22 російських снаряди

Також уламки російської ракети знищили у Павлоградському районі.

На Дніпропетровщині триває розмінування територій, які обстріляли російські загарбники. Про це повідомляє Суспільне.Дніпро.

Зокрема, 29 квітня рятувальники знешкодили 22 снаряди в Криворізькому районі. З них знищили пʼять касетних боєприпасів та 17 некерованих ракет.

Також у Павлоградському районі ДСНС знищили ракету від російського оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області мирний мешканець загинув від детонації касетного боєприпасу, використання яких заборонене міжнародним законодавством. Трагедія трапилася в селі Мала Костромка 28 квітня.