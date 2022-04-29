Зеленський висловив співчуття рідним загиблої в Києві журналістки "Радіо Свобода"

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення висловив співчуття рідним загиблої в Києві журналістки "Радіо Свобода" Віри Гирич.

"Сьогодні стало відомо, що від удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка, співробітниця «Радіо Свобода» Віра Гирич. Вона стала двадцять третім працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час із 24 лютого. Мої співчуття всім близьким, всім рідним".

Зеленський також повідомив, що розбір завалів після вчорашнього вечірнього обстрілу у Києві тривають. Він підкреслив, що обстріл української столиці під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша це "свідоме й жорстоке приниження Організації Обʼєднаних Націй з боку Росії".

Нагадаємо, що два вибухи пролунали ввечері 28 квітня у Києві. За словами очевидців, вибухи були потужні, вибуховою хвилею вибило скло у вікнах багатьох будинків.

Кількість постраждалих – 10 людей, з них четверо госпіталізовані. Одна людина загинула – її тіло знайшли під завалами. Пізніше стало відомо, що загибла - працівниця “Радіо Свободи” Віра Гирич.