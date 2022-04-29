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З 2 травня автобуси з Києва знову курсуватимуть до Гостомеля, Луб’янки і Шибеного

На Київщині вже відновили роботу 223 приміських та міжміських автобусних маршрутів.

З 2 травня автобуси з Києва знову курсуватимуть до Гостомеля, Луб’янки і Шибеного
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Із понеділка, 2 травня, відновлять роботу три автобусні маршрути сполученням "Гостомель – Київ", "Луб’янка – Київ", "Шибене – Київ".

Про це повідомив голова гуманітарного штабу області Олексій Кулеба.

Станом на п’ятницю, 29 квітня, на території Київської області відновили роботу 223 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування. На них задіяно близько 255 транспортних засобів. 

Кулеба наголосив, що пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області.

Раніше повідомляли, що дорожники розчистили понад 380 доріг і вулиць на Київщині, з них 234 км – вулиці звільнених від окупантів Ірпеня, Бучі, Бородянки, Ворзеля, Гостомеля. Сьогодні Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горинка.

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