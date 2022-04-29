Бюджет робіт з відновлення водопостачання склав близько 20 мільйонів гривень.

Ірпінь поєднали з водопровідною системою Києва, вода у місто тепер постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.

Про це повідомили у КМДА.

Сьогодні у передмісті столиці запустили систему і відновили централізоване водопостачання.

“7 кілометрів труб, щоб під’єднатися до водопровідної системи Києва, проклали дуже оперативно – за 18 днів. Підземні комунікації в Ірпені практично не були пошкоджені. Від дій окупантів постраждали насосні та водозабірні станції “Ірпіньводоканалу”, – підкреслив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Фото: kyivcity.gov.ua

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні зазначили, що загальний бюджет робіт з відновлення водопостачання склав близько 20 мільйонів гривень. Організація допоможе також і Бучі та іншим постраждалим містам Київської агломерації, зокрема, і з постачанням хімікатів для очищення води, придбанням станцій.

“Київ сьогодні має всі технічні потужності для постачання води у прилеглі населені пункти”, – підкреслив міський голова столиці Віталій Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Зазначимо, унаслідок військових дій водопровідно-каналізаційне господарство Ірпеня було зруйноване і ситуація була критичною. Роботи з відновлення системи розпочали одразу ж після звільнення міста.

Нагадаємо, у населених пунктах Київської області почали відновлювати послуги з водопостачання.