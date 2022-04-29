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ЗСУ тримають позиції на Ізюмському напрямку

Цієї ночі росіяни не наступали, але проводили активну розвідку. 

ЗСУ тримають позиції на Ізюмському напрямку
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

За четвер російські війська 16 разів обстріляли Харків артилерійським озброєнням та завдали двох ударів реактивними системами залпового вогню. Також вони випустили по місту одну ракету.

Постраждали цивільні обʼєкти в районах ХТЗ, Пʼятихатки, Салтівка (602-й мікрорайон) і Північна Салтівка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Артилерійські, мінометні та танкові удари наносили також по Кулиничам, Хролах, Котлярах, Покотилівці.Сьогодні зранку окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сокільники", – заявив він.

За 28 квітня росіяни вбили на Харківщині пʼятьох людей, поранили – 11. 

"Активні бої тривають на Ізюмському напрямку. Українська армія тримає позиції. За останню ніч противник не проводив активних наступальних дій, але вів активну розвідку", – додав він.

ЗСУ над областю збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. 

Нагадаємо, українські захисники знають про плани ворога щодо Харківської області та прорахували всі сценарії. Голова Харківської ОВА вважає, що битву за Харків Росія вже програла і знає про це. Ворог втратив в області багато техніки, авіації та живої сили. Водночас РФ готує фортифікаційні споруди, вона краще спланувала атаку. 

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