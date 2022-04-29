ЗСУ тримають позиції на Ізюмському напрямку

Цієї ночі росіяни не наступали, але проводили активну розвідку.

За четвер російські війська 16 разів обстріляли Харків артилерійським озброєнням та завдали двох ударів реактивними системами залпового вогню. Також вони випустили по місту одну ракету.

Постраждали цивільні обʼєкти в районах ХТЗ, Пʼятихатки, Салтівка (602-й мікрорайон) і Північна Салтівка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Артилерійські, мінометні та танкові удари наносили також по Кулиничам, Хролах, Котлярах, Покотилівці.Сьогодні зранку окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сокільники", – заявив він.

За 28 квітня росіяни вбили на Харківщині пʼятьох людей, поранили – 11.

"Активні бої тривають на Ізюмському напрямку. Українська армія тримає позиції. За останню ніч противник не проводив активних наступальних дій, але вів активну розвідку", – додав він.

ЗСУ над областю збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, українські захисники знають про плани ворога щодо Харківської області та прорахували всі сценарії. Голова Харківської ОВА вважає, що битву за Харків Росія вже програла і знає про це. Ворог втратив в області багато техніки, авіації та живої сили. Водночас РФ готує фортифікаційні споруди, вона краще спланувала атаку.