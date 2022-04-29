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Росіяни використали фосфорні снаряди при обстрілі села на Донеччині, - Кириленко

"Крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському, Авдіївському напрямках".

Росіяни використали фосфорні снаряди при обстрілі села на Донеччині, - Кириленко
Фото: Донецька ОДА

Росіяни застосували фосфорні снаряди при обстрілі села Соловйове Очеретинської громади. 

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Також під обстрілом знову опинилося Ласточкине - пошкоджено житловий будинок і крамницю. Крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському, Авдіївському напрямках", - розповів Кириленко.

За його словами, по Авдіївці загарбники вночі стріляли з "Градів", а зранку здійснили авіаналіт та продовжили обстріли з реактивних систем по центру міста. 

"Вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У Мар'їнській громаді - обстріли по всій лінії фронту. Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, таким чином повністю знеструмивши Красногорівку", - додав очільник Донеччини.

Він наголосив, що попри постійні обстріли та намагання росіян атакувати, ЗСУ надійно утримують усі свої позиції в області.

Нагадаємо, нещодавно в Гуляйполі в Запорізькій області окупанти застосували "гради" і фосфорні бомби.

На Луганщині ворог зосередив основні зусилля на захопленні Рубіжного і Сєвєродонецька, використовуючи авіацію та фосфорні бомби.

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