Росіяни використали фосфорні снаряди при обстрілі села на Донеччині, - Кириленко

"Крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському, Авдіївському напрямках".

Росіяни застосували фосфорні снаряди при обстрілі села Соловйове Очеретинської громади.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Також під обстрілом знову опинилося Ласточкине - пошкоджено житловий будинок і крамницю. Крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському, Авдіївському напрямках", - розповів Кириленко.

За його словами, по Авдіївці загарбники вночі стріляли з "Градів", а зранку здійснили авіаналіт та продовжили обстріли з реактивних систем по центру міста.

"Вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У Мар'їнській громаді - обстріли по всій лінії фронту. Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, таким чином повністю знеструмивши Красногорівку", - додав очільник Донеччини.

Він наголосив, що попри постійні обстріли та намагання росіян атакувати, ЗСУ надійно утримують усі свої позиції в області.

Нагадаємо, нещодавно в Гуляйполі в Запорізькій області окупанти застосували "гради" і фосфорні бомби.

На Луганщині ворог зосередив основні зусилля на захопленні Рубіжного і Сєвєродонецька, використовуючи авіацію та фосфорні бомби.