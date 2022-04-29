"Крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському, Авдіївському напрямках".
Росіяни використали фосфорні снаряди при обстрілі села на Донеччині, - Кириленко
Росіяни застосували фосфорні снаряди при обстрілі села Соловйове Очеретинської громади.
Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Також під обстрілом знову опинилося Ласточкине - пошкоджено житловий будинок і крамницю. Крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському, Авдіївському напрямках", - розповів Кириленко.
За його словами, по Авдіївці загарбники вночі стріляли з "Градів", а зранку здійснили авіаналіт та продовжили обстріли з реактивних систем по центру міста.
"Вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У Мар'їнській громаді - обстріли по всій лінії фронту. Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, таким чином повністю знеструмивши Красногорівку", - додав очільник Донеччини.
Він наголосив, що попри постійні обстріли та намагання росіян атакувати, ЗСУ надійно утримують усі свої позиції в області.
Нагадаємо, нещодавно в Гуляйполі в Запорізькій області окупанти застосували "гради" і фосфорні бомби.
На Луганщині ворог зосередив основні зусилля на захопленні Рубіжного і Сєвєродонецька, використовуючи авіацію та фосфорні бомби.