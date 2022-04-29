Окупанти випустили з території РФ на Сумщину 30 мін, – прикордонники

Ворог, зокрема, гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району.

Сьогодні вранці ворог з території Росії обстріляв Сумську область.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище.

“В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області”, – йдеться у повідомленні.

Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл.

Нагадаємо, російські війська ввечері 27 квітня завдали понад пів сотні ударів по одній із громад на Сумщині.