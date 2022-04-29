Ворог, зокрема, гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району.
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Окупанти випустили з території РФ на Сумщину 30 мін, – прикордонники
Сьогодні вранці ворог з території Росії обстріляв Сумську область.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище.
“В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області”, – йдеться у повідомленні.
Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл.
Нагадаємо, російські війська ввечері 27 квітня завдали понад пів сотні ударів по одній із громад на Сумщині.