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Окупанти випустили з території РФ на Сумщину 30 мін, – прикордонники

Ворог, зокрема, гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району.

Окупанти випустили з території РФ на Сумщину 30 мін, – прикордонники

Сьогодні вранці ворог з території Росії обстріляв Сумську область.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище. 

“В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області”, – йдеться у повідомленні. 

Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл.

Нагадаємо, російські війська ввечері 27 квітня завдали понад пів сотні ударів по одній із громад на Сумщині.

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