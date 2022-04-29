Також на території області виявили понад 170 вибухонебезпечних предметів.
Головна — Суспільство — Війна —
На Чернігівщині під завалами знайшли тіла ще 2 загиблих, - ДСНС
В Чернігівській області рятувальники дістали з-під завалі тіла двох загиблих.
Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської ОВА.
"Рятувальники 4 рази залучалися до надання допомоги, зокрема 2 рази — для розбору конструкцій зруйнованих будинків", - додали в адміністрації.
Також за добу групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС виявили і вилучили 171 такий вибухонебезпечний предмет.
"Всього з початку воєнних дій вилучено 17969 вибухонебезпечних предметів", - зауважили в ОВА.
Нагадаємо, вчора Росія упродовж дня декілька разів обстріляла Чернігівщину.
В області рятувальники продовжують розбирати завали та відновлюють мобільний зв'язок.
Темы: загиблі, Чернігівська область, війна з Росією, ДСНС