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На Чернігівщині під завалами знайшли тіла ще 2 загиблих, - ДСНС

Також на території області виявили понад 170 вибухонебезпечних предметів.

На Чернігівщині під завалами знайшли тіла ще 2 загиблих, - ДСНС
Фото: Олександр Рудоманов

В Чернігівській області рятувальники дістали з-під завалі тіла двох загиблих

Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської ОВА.

"Рятувальники 4 рази залучалися до надання допомоги, зокрема 2 рази — для розбору конструкцій зруйнованих будинків", - додали в адміністрації.

Також за добу групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС виявили і вилучили 171 такий вибухонебезпечний предмет.

Фото: Пресслужба Чернігівської ОДА

Фото: Пресслужба Чернігівської ОДА

Фото: Пресслужба Чернігівської ОДА

"Всього з початку воєнних дій вилучено 17969 вибухонебезпечних предметів", - зауважили в ОВА.

Нагадаємо, вчора Росія упродовж дня декілька разів обстріляла Чернігівщину.

В області рятувальники продовжують розбирати завали та відновлюють мобільний зв'язок.

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