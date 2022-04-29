Після обстрілів Фастова декілька жителів звернулося до лікарів, - міський голова

"Пишаюся фастівчанами, які допомагали один одному локалізовувати наслідки обстрілу", - додав Михайло Нетяжук.

Після вчорашнього обстрілу окупантами Фастова декілька жителів звернулося до медиків по допомогу.

Про це повідомив міський голова Фастова Михайло Нетяжук.

"На щастя, усі живі. Однак кілька громадян звернулися за допомогою до лікарів. Пишаюся фастівчанами, які допомагали один одному локалізовувати наслідки обстрілу", - підкреслив Нетяжук.

Нагадаємо, 28 квітня ввечері російські загарбники випустили три ракети по Фастову (Київська область). Було влучання в інфраструктурний об’єкт.

Сьогодні зранку РФ знову нанесла удару по Дніпропетровщині.