ЗСУ 28 квітня збили російський винищувач і 5 крилатих ракет

За добу 28 квітня українські військові уразили 15 повітряних цілей російських окупантів. Зокрема, на Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збив черговий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це пізно ввечері у четвер повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що 28 квітня противник нарощував сили та засоби як на землі, так і у небі. Почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіаційного та морського базування.

"П’ять таких ракет – типу "Калібр" та типу "Х" збито протягом доби. Також уражено 9 безпілотників: 7 – типу "Орлан-10» і два – невстановленого типу", – сказано в повідомленні.

Раніше в ОТУ "Схід" повідомили, що 28 квітня українські захисники відбили дві атаки окупантів і ліквідували понад чотири десятки росіян.