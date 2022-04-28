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ЗСУ 28 квітня збили російський винищувач і 5 крилатих ракет

Загалом уражено 15 ворожих повітряних цілей.

ЗСУ 28 квітня збили російський винищувач і 5 крилатих ракет
Фото: facebook.com/kpszsu

За добу 28 квітня українські військові уразили 15 повітряних цілей російських окупантів. Зокрема, на Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збив черговий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це пізно ввечері у четвер повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що 28 квітня противник нарощував сили та засоби як на землі, так і у небі. Почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіаційного та морського базування.

"П’ять таких ракет – типу "Калібр" та типу "Х" збито протягом доби. Також уражено 9 безпілотників: 7 – типу "Орлан-10» і два – невстановленого типу", – сказано в повідомленні.

Раніше в ОТУ "Схід" повідомили, що 28 квітня українські захисники відбили дві атаки окупантів і ліквідували понад чотири десятки росіян.

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