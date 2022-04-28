Також знищили чимало ворожої техніки.
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Українські захисники відбили дві атаки окупантів і ліквідували понад чотири десятки росіян, - ОТУ "Схід"
ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили дві атаки загарбників і знищили 42 окупантів.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Втрати ворога в техніці склали:
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росармія втратила в Україні вже 22 800 солдатів та 970 танків.
На південному напрямку Збройні сили знищили 49 росіян та 14 одиниць техніки.