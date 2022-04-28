Українські захисники відбили дві атаки окупантів і ліквідували понад чотири десятки росіян, - ОТУ "Схід"

ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили дві атаки загарбників і знищили 42 окупантів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Втрати ворога в техніці склали:

танків – 3

БМП – 2

БТР – 1

ББМ – 1

АТ – 1

БПЛА – 2.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росармія втратила в Україні вже 22 800 солдатів та 970 танків.

На південному напрямку Збройні сили знищили 49 росіян та 14 одиниць техніки.