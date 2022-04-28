Запорізька ОВА про ротацію загарбників: В одних вантажівках везли "насипом" трупи, а назустріч їм - авто з живими солдатами

"Емоції окупантів з блокпоста, які були свідками транспортування своїх же живих та мертвих товаришів, важко описати".

В Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли про інцидент із ротації російських військових на війні в Україні.

Як ідеться в повідомленні пресслужби ОВА, Збройні сили України завдають значних втрат живій силі і техніці ворога.

"Це змушує агресора "відновлювати" ряди своїх загарбницьких "вояків" шляхом підвезення свіжого "гарматного м’яса" та вивезення вже "відпрацьованого матеріалу", - зазначили в адміністрації.

За словами очевидців, на Чернігівському напрямку на декількох вантажівках "КамАЗ" із відкритими кузовами росіяни "насипом" вивозили своїх убитих. Трупи нічим не накрили.

"А на зустріч їм, на таких же "КамАЗах", на ротацію завозили "поповнення". Емоції окупантів з блокпоста, які були свідками транспортування своїх же живих та мертвих товаришів важко описати – ворог демотивує сам себе", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російська армія втратила в Україні вже 22 800 солдатів.

Російські командири розстрілюють деяких своїх солдатів, щоб змусити інших воювати в Україні.