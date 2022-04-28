"Для росіян це був важливий логістичний об'єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя", - наголосили в командуванні Сил спеціальних операцій.

Бійці ССО підірвали залізничний міст у Мелітопольському районі, яким загарбники регулярно перевозили техніку, боєприпаси з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України.

Про це повідомили в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Для росіян це був важливий логістичний об'єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя... Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил у напрямку Полог, Токмака та Маріуполя. Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддається ремонту в разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об'єкта", - зазначили військові.

Фото: офіцер Збройних сил України та блогер Анатолій Штефан

Фото: офіцер Збройних сил України та блогер Анатолій Штефан

Підрив моста сповільнить забезпечення ворожих підрозділів з Кримського напрямку.

Нагадаємо, на початку березня невідомі підірвали міст, який сполучав Одеську область з Придністров'ям.

А на початку квітня російські окупанти підірвали міст через ріку Сейм, який сполучає Суми та Путивль.