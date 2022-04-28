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Кім опублікував фото і відео руйнувань будівельного комбінату на Миколаївщині, обстріляного росіянами

Об'єкт зазнав обстрілів російських окупантів.  

Кім опублікував фото і відео руйнувань будівельного комбінату на Миколаївщині, обстріляного росіянами
Фото: Віталій Кім

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив фото і відео руйнувань будівельного комбінату в області внаслідок російських обстрілів.

Фото- і відеоматеріали очільник Миколаївщини оприлюднив на своїх сторінках у соцмережах.

"Ось так російські окупанти "денацифікували" будівельний комбінат у Миколаївській області", - прокоментував ситуацію Віталій Кім.

Нагадаємо, сьогодні РФ обстріляла Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Інформацію про потерпілих уточнюють.

Унаслідок ранкового авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині загинуло троє людей.

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