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Росіяни всю ніч кидали багатотонні бомби на польовий шпиталь Азовсталі. Операційну зруйновано

Захисники, які лікувалися в ньому, отримали нові поранення. Деякі загинули. 

Росіяни всю ніч кидали багатотонні бомби на польовий шпиталь Азовсталі. Операційну зруйновано
Ілюстративне фото попереднього бомбардування заводу
Фото: Маріупольська міська рада/VIA REUTERS

Російські військові всю ніч кидали багатотонні авіабомби на військовий польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають поранені захисники. 

Застосовані бомби здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Після руйнувань ворог продовжив обстріли руїн з корабельної артилерії, повідомили в "Азов – Маріуполь".

"Серед уже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені", – зазначили військові.

Частина приміщення шпиталю обвалилася – зокрема операційна. Це унеможливлює допомогу нашим воїнами в тих умовах, що були раніше. 

"Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних і пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того, є вони цивільними чи військовими особами (комбатантами). Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації", – наголосили в "Азові".

Українські захисники закликали міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що Росія намагається знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю. 

"Азов" також оприлюднив відео, зняте зразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують завалених загиблих військових, що перебували в шпиталі з важкими пораненнями, та надають першу домедичну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, міська рада Маріуполя повідомила сьогодні про можливу підготовку чергового штурму Азовсталі. Окупанти активізувалися в районі парку "Веселка" і обшукують та затримують там людей. У місті фіксується переміщення великої кількості техніки. 

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