Захисники, які лікувалися в ньому, отримали нові поранення. Деякі загинули.
Росіяни всю ніч кидали багатотонні бомби на польовий шпиталь Азовсталі. Операційну зруйновано
Російські військові всю ніч кидали багатотонні авіабомби на військовий польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають поранені захисники.
Застосовані бомби здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Після руйнувань ворог продовжив обстріли руїн з корабельної артилерії, повідомили в "Азов – Маріуполь".
"Серед уже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені", – зазначили військові.
Частина приміщення шпиталю обвалилася – зокрема операційна. Це унеможливлює допомогу нашим воїнами в тих умовах, що були раніше.
"Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних і пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того, є вони цивільними чи військовими особами (комбатантами). Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації", – наголосили в "Азові".
Українські захисники закликали міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що Росія намагається знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю.
"Азов" також оприлюднив відео, зняте зразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують завалених загиблих військових, що перебували в шпиталі з важкими пораненнями, та надають першу домедичну допомогу постраждалим.
Нагадаємо, міська рада Маріуполя повідомила сьогодні про можливу підготовку чергового штурму Азовсталі. Окупанти активізувалися в районі парку "Веселка" і обшукують та затримують там людей. У місті фіксується переміщення великої кількості техніки.