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Окупанти почали збирати дані маріупольців, зокрема, про їхніх родичів – для шантажу

А також для вербування та вимагання грошей у близьких.

Окупанти почали збирати дані маріупольців, зокрема, про їхніх родичів – для шантажу

У приміщенні Центрального відділку поліції окупанти під виглядом “пенсійного фонду та соціальних служб” почали активний збір даних маріупольців.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Під час “реєстрації” збирають дані не тільки про особу та майно, але й родичів, які, можливо, перебувають не в Маріуполі. 

“З огляду на тенденції, такі дані в подальшому будуть використані для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, що виїхали або мешкають за межами Маріуполя”, – зазначив він. 

Андрющенко закликав бути уважними до дзвінків і повідомлень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав мешканців південних районів України – Херсонської та Запорізької областей – не залишати окупантам своїх персональних даних.

За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники на тимчасово захопленій території Херсонської області планують впродовж 2-10 травня зробити "перепис населення".

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