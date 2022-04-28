В Україну повернуться нічні заморозки, а в кількох областях дощитиме

У Києві - без істотних опадів.

У більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 29 квітня очікується помірний, удень невеликий дощ. На решті території - без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Температура в північних і західних областях уночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3°, удень 11-16° тепла, на решті території вночі 6-11°, удень 14-19°.

У Києві в п'ятницю без істотних опадів, температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 29 квітня в Києві найвища температура вдень була зафіксована на позначці +30,0°С у 2012 році, найнижча вночі – на позначці -1,1°С у 1915 році.

У суботу, 30 квітня, в Україні без істотних опадів, лише вночі у східних, південно-східних областях невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні та сході країни - північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних, західних, центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, удень 11-16° тепла, на Закарпатті до 20°; у південній і східній частині вночі 4-9° тепла, удень 15-20°.

У Києві 30 квітня без опадів. Вітер, хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15° тепла.