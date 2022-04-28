На Харківщині затримали жінку, яка передавала окупантам інформацію про ЗСУ

У Харківському районі поліцейські затримали 58-річну мешканку селища Васіщеве, яка надавала російським окупаційним військам таємну інформацію.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Попередньо встановлено, що 26 та 27 квітня жінка через мобільний телефон надавала своєму братові, який перебуває на окупованій росіянами території, координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її переміщення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років.

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Для з’ясування усіх обставин події жінку передали співробітникам СБУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав українців на тимчасово окупованій території до спротиву та знешкодженню колаборантів.