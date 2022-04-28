У Лисичанську тільки вчора ворог знищив 13 будинків

У Гірському росіяни спалили трансформатор – люди тепер без звʼязку та світла.

Росіяни обстрілювали Лисичанськ протягом всієї минулої доби. За середу там знищено 13 будинків, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Лисичанськ – великий за площею населений пункт. І тим легше росіянам кудись влучити, а нашим рятівникам складніше швидко відреагувати. Займання через обстріли відбуваються майже по всій території, а це практично 100 кв. км. Так, минулої ночі сталося потрапляння у два будинки – загасили. Набагато складніша ситуація була вдень, коли полум’я охопило одразу вісім будинків. А вже під вечір росіяни влучили ще у три", – написав він.

Фото: Сергій Гайдай Луганська область

Фото: Сергій Гайдай Луганська область

Ще три будинки загорілися від російських обстрілів у Новодружеську, в Сєвєродонецьку – магазин, у Гірському – столярна майстерня та трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. Об’єкт повністю знищено – люди будуть без світла та мобільного зв’язку.

"Загалом за добу ліквідована 21 пожежа, що виникла внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ", – додав Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай Луганська область

Нагадаємо, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 квітня противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.