В районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням українські воїни знищили ворожі склади боєприпасів.
На південному напрямку Збройні сили знищили 49 росіян на 14 одиниць техніки
Упродовж доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог намагався покращити своє тактичне положення в бік Миколаєва, але успіху не мав.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Підрозділи Збройних сил України за підтримки артилерії відбили атаку ворога біля Новогригорівки та дві – поблизу Олександрівки, – йдеться у повідомленні. – Ефективним веденням бойових дій наші підрозділи зірвали ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаївки».
В районі Нововоронцовки підрозділи ППО «вполювали» чергового «Орлана-10».
Загальні втрати ворога за добу склали 49 осіб та 14 одиниць техніки, з яких 6 – броньованої, 3 – автомобільної, 3 – ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння, і навіть техніка тилу.
В районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням українські воїни знищили ворожі склади боєприпасів.
В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту РФ із підводними човнами залишається в готовності нанесення ракетних ударів по Україні.
Нагадаємо, 27 квітня росіяни закидали світлошумовими гранатами учасників антиокупаційного мітингу в Херсоні. Відомо про 4 постраждалих.
Раніше у захопленій будівлі міської ради Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званих “голів” ОДА та міськадміністрації – Володимира Сальда та Олександра Кобеця.
Російські війська окупували Херсон 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона.
Крім того, мітинги проходили і в Новій Каховці, де також окупанти відкривали вогонь по українцях.