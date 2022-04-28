​На південному напрямку Збройні сили знищили 49 росіян на 14 одиниць техніки

В районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням українські воїни знищили ворожі склади боєприпасів.

Упродовж доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог намагався покращити своє тактичне положення в бік Миколаєва, але успіху не мав.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Підрозділи Збройних сил України за підтримки артилерії відбили атаку ворога біля Новогригорівки та дві – поблизу Олександрівки, – йдеться у повідомленні. – Ефективним веденням бойових дій наші підрозділи зірвали ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаївки».

В районі Нововоронцовки підрозділи ППО «вполювали» чергового «Орлана-10».

Загальні втрати ворога за добу склали 49 осіб та 14 одиниць техніки, з яких 6 – броньованої, 3 – автомобільної, 3 – ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння, і навіть техніка тилу.

В районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням українські воїни знищили ворожі склади боєприпасів.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту РФ із підводними човнами залишається в готовності нанесення ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, 27 квітня росіяни закидали світлошумовими гранатами учасників антиокупаційного мітингу в Херсоні. Відомо про 4 постраждалих.

Раніше у захопленій будівлі міської ради Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званих “голів” ОДА та міськадміністрації – Володимира Сальда та Олександра Кобеця.

Російські війська окупували Херсон 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона.

Крім того, мітинги проходили і в Новій Каховці, де також окупанти відкривали вогонь по українцях.