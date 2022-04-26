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Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА

Колишній очільник міста перейшов на бік Росії.

Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА
Володимир Сальдо
Фото: www.visti.ks.ua

У захопленій будівлі міської ради Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили свої так званих “голів” ОДА та міськадміністрації - Володимира Сальда та Олександра Кобеця.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута в телеграмі

За словами Лагути, чинна команда міської ради була вимушена покинути приміщення та працювати “в іншому місці”. Також він зазначив, що після окупації Херсона керівництво ОВА теж було змушене залишити місто, але “24 години на добу робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити життєдіяльність області”. 

"Я переконаний, що ці колаборанти та їхні спільники після нашої перемоги понесуть відповідальність. Ці призначення є незаконними".

Нагадаємо, окупаційні війська увечері 25 квітня зайшли до будівлі Херсонської міської ради, змінили охоронців на своїх і відібрали ключі від будівлі.

Відзначимо також, що Володимир Сальдо, колишній член Партії регіонів, був мером Херсона протягом 2002-2012 років. Після початку повномасштабної війни підтримав російську окупацію.

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