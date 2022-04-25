Зеленський: проти Росії створена глобальна антивоєнна коаліція

Проти Росії створена глобальна антивоєнна коаліція. Про це у зверненні до народу заявив президент України Володимир Зеленський.

“Уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш.

За два місяці створена глобальна антивоєнна коаліція. Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн. Це підтримка зброєю, фінансами, необхідними товарами, політична підтримка безпосередньо”, - заявив Зеленський.

Він нагадав, що Україна прискорює рух в Європейський Союз, вже заповнений спеціальний опитувальник, який надавали кожній державі перед тим, як вони набували статус кандидата у члени ЄС.

“Вже зараз, коли війна ще продовжується, ми створюємо необхідну базу для відновлення України. Це міжнародні домовленості різного рівня, це створення спеціальних фондів для відбудови нашої держави.

Вже зараз, коли Росія ще намагається захопити нашу територію, ми демонструємо, що дамо вільній Україні більше можливостей для розвитку, ніж Росія може дати не тільки окупованій частині нашої території, але і своїй власній території, своїй власній державі”, - резюмував президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також зазначив, що для перемоги у війни треба робити кожен день перебування окупантів в Україні нестерпним.