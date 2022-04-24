Прем'єр Болгарії відвідає Київ 27 квітня

Прем'єр-міністр Болгарії Кіріл Петков наступного тижня відвідає Київ з урядовою делегацією. Візит очікується 27 квітня.

Про це повідомляє btvnovinite.bg.

"Ми розраховуємо приїхати до Києва в середу, поїздки туди трохи особливі, тому що це війна. Ми полетимо до Польщі, і я не можу назвати точний маршрут звідти, але є особлива підготовка до поїздки вночі і потрапляння в українську столицю", - зазначив Петков.

Що стосується постачання озброєнь, то тут необхідна консолідована позиція болгарської урядової коаліції.

"Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але у прем'єр-міністра головне завдання – змусити цю коаліцію виробити спільну позицію", - додав він.

Нагадаємо, що у березні міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що країна не буде надавати зброю Україні для боротьби з російським вторгненням, бо зосередиться на зміцненні власної армії, що недостатньо фінансується.

20 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Софії з президентом Болгарії Руменом Радевим та прем’єр-міністром Кирилом Петковим.