Ще дві країни закрили порти для російських кораблів

Болгарія та Естонія у межах розширених санкцій ЄС заборонили суднам під російським прапором заходити до своїх портів.

Морська адміністрація Болгарії повідомила, що з 00:00 16 квітня 2022 року вхід до болгарських морських і річкових портів заборонено для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також для всіх суден, які змінили російський прапор або реєстрацію в морському реєстрі на будь-яку іншу державу після 24 лютого 2022 року.

Згідно з рішенням уряду Естонії, заборона на вхід у порти російських кораблів почала діяти в неділю, 17 квітня, пише ERR.

Міністерство економіки і комунікації повідомило, що для суден, які змінили свій прапор з російського на інший прапор після 24 лютого, порти Європейського Союзу тепер також закриті.

"Кремль не показує жодних ознак припинення своєї агресії, тому Європа поступово шукає стратегічні способи зробити вартість війни настільки високою, щоб зникла перспектива продовження військового наступу на Україну. Усі підприємства, чия діяльність так чи інакше пов'язана з Росією, повинні будуть переосмислити свою діяльність, щоб упоратися в новому економічному просторі", – сказав міністр економіки і комунікації Тааві Аас.

Російські судна, які зазнають аварії, можуть у виняткових випадках заходити в порти країн з дозволу департаменту поліції та прикордонної охорони, які заздалегідь визначать необхідність надання допомоги.

Як повідомляли, вчора рішення про закриття портів для кораблів під російським прапором ухвалили Італія, Румунія, Бельгія та Литва.