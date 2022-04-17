Голова Єврокомісії закликала країни ЄС оперативно надати зброю Україні

"Україна має отримати те, що їй необхідно, і те, що вона зможе обслуговувати".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС оперативно надати зброю Україні. Про це вона заявила виданню Bild am Sonntag, передає DW.

"Усі держави, які мають для цього можливості, мусять швидко здійснити постачання. Тільки тоді Україна зможе вистояти в гострій оборонній боротьбі проти Росії", - зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, не роблячи різниці між важким і легким озброєнням, "Україна має отримати те, що їй необхідно, і те, що вона зможе обслуговувати".

Нагадаю, що до України почали надходити поставки зброї з останнього пакету американської допомоги.

"США вперше погодилися надати Києву види потужної зброї, які кілька тижнів тому деякі представники адміністрації Байдена вважали надто великим ризиком ескалації, включаючи 11 вертольотів Мі-17. ; 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 дронів Switchblade", - повідомив CNN.