Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Знищення наших військових у Маріуполі поставить крапку на переговорах з РФ, - Зеленський
Знищення наших військових у Маріуполі поставить крапку на переговорах з РФ, - Зеленський
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
ГоловнаСвіт

Голова Єврокомісії закликала країни ЄС оперативно надати зброю Україні

"Україна має отримати те, що їй необхідно, і те, що вона зможе обслуговувати".

Голова Єврокомісії закликала країни ЄС оперативно надати зброю Україні
Фото: EPA/UPG

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС оперативно надати зброю Україні. Про це вона заявила виданню Bild am Sonntag, передає DW.

"Усі держави, які мають для цього можливості, мусять швидко здійснити постачання. Тільки тоді Україна зможе вистояти в гострій оборонній боротьбі проти Росії", - зазначила вона. 

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, не роблячи різниці між важким і легким озброєнням, "Україна має отримати те, що їй необхідно, і те, що вона зможе обслуговувати".

Нагадаю, що до України почали надходити поставки зброї з останнього пакету американської допомоги. 

"США вперше погодилися надати Києву види потужної зброї, які кілька тижнів тому деякі представники адміністрації Байдена вважали надто великим ризиком ескалації, включаючи 11 вертольотів Мі-17. ; 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 дронів Switchblade", - повідомив CNN.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також