В Угорщині почали транслювати українські телеканали

У кабельних мережах Угорщини з початку квітня почали транслювати українські телеканали. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Приємна новина від наших угорських партнерів. У кабельних мережах Угорщини розпочато трансляцію українських телеканалів", - повідомив він.

За його словами, умови для трансляції угорськими мовниками українських телеканалів в угорських кабельних мережах створено завдяки спільним зусиллям міністерства культури і інформаційної політики України, посольства України в Угорщині та Угорської асоціації комунікацій (Magyar Kommunikációs (MKSZ), зазначив Микита.

Зокрема, провайдер кабельного телебачення "Telecom" у Будапешті вже транслює телеканали "Україна 24" та "1+1", які об’єдналися для проведення цілодобового новинного телемарафону України на інформаційному ресурсі іномовлення України "UATV".

Водночас, транслюють дитячі та освітні програми українською, "що є надважливим з урахуванням того, що з війни прийняла, опікується і надає допомогу 641 775 біженцям з нашої країни, і ця кількість на початку днів", - зазначив Віктор Микита.