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"Тільки Фінляндія і Швеція можуть обирати собі шлях. Не Росія", – генсек НАТО Столтенберг

В Альянсі підкреслили, що країни мають думати над вступом без ядерних погроз з боку РФ. 

"Тільки Фінляндія і Швеція можуть обирати собі шлях. Не Росія", – генсек НАТО Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступає перед ЗМІ перед засіданням Ради закордонних справ ЄС з оборони, Брюссель, 18 травня 2017 р
Фото: EPA/UPG

Блок НАТО поважає сильну та незалежну політику безпеки Фінляндії та Швеції. Альянс підтримує право суверенних націй на самовизначення.

Відповідну заяву генерального секретаря блоку Єнса Столтенберга поширили в Twitter NATO Act.

"Тільки Фінляндія та Швеція повинні обирати собі шлях. Не Росія. Не хтось іще", – зазначив Столтенберг.

Голова Парламентської Асамблеї НАТО Джеррі Конноллі раніше сказав, що Фінляндія та Швеція повинні обговорювати можливість подання заявки на вступ до НАТО без залякування Росії ядерною загрозою. 

Ці повідомлення від посадовців Альянсу послідували за відкрити погрозами з боку Росії на адресу позаблокових Фінляндії та Швеції, які думають над поданням заявки на вступ.

Зокрема експрезидент РФ Медведєв цього тижня опублікував допис із залякуваннями щодо збільшення військової присутності Росії в Балтиці, бо вступ Фінляндії і Швеції до НАТО "загрожує Росії". Він написав, що РФ "буде змушена" посилити угруповання сухопутних військ і ППО та розгорнути ВМС в акваторії Фінської затоки. Він також сказав, що "ні про який безʼядерний статус Балтики не йтиметься". 

Він також пригрозив підвищенням цін і податків, посиленням напруження уздовж кордонів, "іскандерами" та кораблями з ядерною зброєю "буквально на відстані витягнутої руки від власного дому". 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Посадовці США кажуть, що країни можуть зробити це вже влітку.

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