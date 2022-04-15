Шведський банк SEB припиняє переведення платежів до РФ та Білорусі

Через війну в Україні та західні санкції операції з Росією та Білоруссю стають вкрай ризикованими.

Шведський банк SEB починаючи із червня припинить здійснювати платежі до Росії та Білорусії. Про це повідомляє пресслужба банку. Платіжні послуги будуть надаватися до 31 травня включно, після цього всі платежі, що надходять, повертатимуться відправнику.

"Платежі з Росії та Білорусі прийматимуться до 31 травня 2022 року (включно), а платежі, що надійшли після цієї дати, автоматично зараховуватимуться назад відправнику. Ми рекомендуємо своєчасно вжити заходів для реорганізації отримання платежів, оскільки операції з цими країнами можуть тривати більше, ніж зазвичай."

У банку зазначили, що через війну в Україні та західні санкції операції з Росією та Білоруссю "стають вкрай складними та ризикованими".

У майбутньому, як пояснили у фынустанові, платіжні послуги для російських чи білоруських клієнтів надаватимуться лише у виняткових випадках. Серед таких випадків — виплата пенсій чи певні гуманітарні ситуації.