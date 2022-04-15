Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, - інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, - інформація від киян
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
ГоловнаСвіт

Шведський банк SEB припиняє переведення платежів до РФ та Білорусі

Через війну в Україні та західні санкції операції з Росією та Білоруссю стають вкрай ризикованими.

Шведський банк SEB припиняє переведення платежів до РФ та Білорусі
Фото: delfi.lt

Шведський банк SEB починаючи із червня припинить здійснювати платежі до Росії та Білорусії. Про це повідомляє пресслужба банку. Платіжні послуги будуть надаватися до 31 травня включно, після цього всі платежі, що надходять, повертатимуться відправнику.

"Платежі з Росії та Білорусі прийматимуться до 31 травня 2022 року (включно), а платежі, що надійшли після цієї дати, автоматично зараховуватимуться назад відправнику. Ми рекомендуємо своєчасно вжити заходів для реорганізації отримання платежів, оскільки операції з цими країнами можуть тривати більше, ніж зазвичай."

У банку зазначили, що через війну в Україні та західні санкції операції з Росією та Білоруссю "стають вкрай складними та ризикованими".

У майбутньому, як пояснили у фынустанові, платіжні послуги для російських чи білоруських клієнтів надаватимуться лише у виняткових випадках. Серед таких випадків — виплата пенсій чи певні гуманітарні ситуації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також