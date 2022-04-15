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Франція надасть Україні пожежні машини, карети швидкої допомоги, аварійне обладнання - Макрон

Франція вже доставила Україні військової техніки на понад 100 мільйонів євро.

Франція надасть Україні пожежні машини, карети швидкої допомоги, аварійне обладнання - Макрон
Фото: EPA/UPG

Франція передасть Україні пожежні машини, карети швидкої допомоги та аварійне обладнання. Про це у Twitter написав президент Франції Емманюель Макрон.

“На підтримку України наші вогнеборці та рятувальники завтра (15 квітня. — Ред.) доставлять 24 пожежні машини та машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійного обладнання. Це вже другий конвой за місяць”, - повідомив президент.

Водночас він зазначив, що за 50 днів війни, що її розв'язала Росія проти України, Франція доставила нашій державі військової техніки на понад 100 мільйонів євро. 

"Ми надамо додаткові можливості. Я зобов'язався в цьому. У Європі ми також мобілізуємо 1,5 мільярда євро на озброєння українських військ. Будемо продовжувати", - заявив Макрон. 

Президент Франції подякував французьким компаніям, організаціям і звичайним громадянам, які допомагають Україні. 

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