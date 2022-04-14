Кремль змінює ідеологію

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У 2021 році і в Росії, і на тимчасово окупованих РФ територіях Луганської та Донецької областей завершувалися процеси ідеологічної підготовки російського суспільства до військової агресії проти України. 12 липня 2021 року, на сайті Кремля була опублікована стаття під назвою – «Про історичну єдність росіян та українців», за авторством Володимира Путіна. 11 жовтня 2021 року на сайті інформаційного видання "Комерсант", вийшла авторська стаття екс-президента РФ Дмитра Медведєва під назвою "Чому безглузді контакти з нинішнім Українським керівництвом". Екс-помічник Президента РФ Владислав Сурков також публікував свої статті: 20.11.2021 – «Куди подівся хаос? Розпакування стабільності», 15.02.2022 – «Туманне майбутнє похабного світу». У своїй останній статті Сурков прямо натякає на початок можливої війни проти України, варто зазначити, що крайня стаття Суркова вийшла рівно за 10 днів до оголошення Путіним війни проти України.

У грудні 2020 року група політтехнологів та політологів Кремля з «Ізборського клубу» розробили т.зв. доктрину "Російський Донбас". Ця т.зв. Доктрина мала закласти ідеологічний фундамент війни місцевого населення і громадян РФ. Якщо порівняти за змістом статтю Путіна «Про історичну єдність росіян та українців» і т.зв. Доктрину «Російський Донбас» можна зробити висновок, що сенс там один – це заперечення України як держави. У січні 2021 року, т.зв. Доктрина «Російський Донбас» була презентована на однойменному форумі в Донецьку, куди з'їхалися пропагандисти, політики, депутати ГД із РФ.

Усього протягом 2021 року на тимчасово-окупованій РФ території Луганської та Донецької областей пройшли такі політичні форуми:

Інтеграційний форум "Російський Донбас"; Міжнародний форум «Доброволець республіки 2021»; Форум «Росія-Донбас єдність пріоритетів»; Форум «Єдність російських: захист права і свободи»; З'їзд "Захисники Росії"; Форум «Перспективи та поглиблення економічної інтеграції Росія-Донбас».

На всіх вищенаведених форумах були присутні депутати державної думи з РФ, які ретранслювали антиукраїнські гасла і вже тоді вони закликали ватажків «ЛНР» та «ДНР» Пасічника та Пушиліна до захоплення українських міст у Луганській та Донецькій областях. Я та моя група аналітиків з «Інституту стратегічних досліджень та безпеки» з 2015 року активно здійснюємо моніторинг суспільно-політичної ситуації в окупованому РФ Донбасі, і для нас стало певним індикатором фінансування, організація та проведення такої кількості політичних заходів Кремлем в ОРДЛО.

У період проведення форумів та регіональних заходів, спрямованих на обговорення доктрини «Російський Донбас» у містах ОРДЛО, розпочався процес підготовки до участі мешканців ОРДЛО у виборах депутатів Державної Думи РФ, що стало приводом для першого візиту до окупованого Донбасу депутатів Державної думи від правлячої партії «Єдина Росія», до 2021 року на окупованій частині Донбасу працювали лише партії КПРФ (комуністи) та "Справедлива Росія", а також окремі депутати. Перед своїм першим візитом в окупований Донбас делегація партії від «Єдиної Росії» підписала меморандум про співпрацю з організацією «Союз Добровольців Донбасу» в особі нинішнього депутата ДД РФ Олександра Бородая. «Союз Добровольців Донбасу» було створено у 2015 році за ідеєю Суркова, який через створену організацію легітимізував участь військових із РФ у вигляді добровольців, організацією поставили керувати Олександра Бородая, який є партнером Сурквова. 2021 року Сурков та Бородай дали спільне відео-інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пегову, де вони удвох розповідали спільній роботі та ретранслювали антиукраїнські меседжі Кремля по Україні.

Прискорене поширення ідеології «Російського світу» в окупованих РФ частинах Луганської та Донецької областей тривало аж до лютого 2022 року. Депутат ГД від КПРФ і один із кураторів ОРДЛО по лінії компартії РФ – Казбек Тайсаєв, приїхав до ОРДЛО наприкінці грудня 2021 року, під час візиту він не публічно повідомив ватажків «ЛНР» та «ДНР», що готується проект ухвали про визнання т.д. н. «народних республік», як результат проведеної ідеологічної роботи у 2021 році. Потім визнання «республік» відбулося, і невдовзі розпочалася війна.

Джерела інформації різного типу та рівня повідомляють про т.зв. арештах Сергія Бесіди (п'яте управління ФСБ) та Владислава Суркова за розкрадання фінансів, виділених на просування «Російського світу» з 2015 року. Але, на даний момент мене запевнили експерти в РФ, що звинувачують Беседу і Суркову саме провал роботи в 2021 році. Тому що паралельно з організацією ідеологічної роботи в ОРДЛО мала проводитися робота зі створення «Російського підпілля» в Україні та активізації проросійських громадських організацій в Україні. Остаточний висновок із провалу ідеологічної роботи РФ в Україні було зроблено після перших трьох тижнів війни. До Кремля стали надходити звіти від співробітників військової розвідки містах України (в основному південний схід), політичних експертів, журналістів і т.д. У цих звітах йдеться, що місцеве населення не має уявлення про те, що таке «Російський світ», що в Херсоні та Бердянську люди розмовляють в основному російською мовою і їх за це ніхто не переслідує, консолідованих політичних сил та громадських організацій на регіональному рівні просто ні, також у звітах зазначалося, що місцеве населення окупованих міст не розуміє чому військові вважають південний схід України за територією РФ і військові з РФ також не змогли їм цього пояснити. Тобто. ідеологічна робота з поширення «Російського світу» була провалена не лише на Донбасі, не лише в Україні, а й в армії РФ. Перед вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року, особовий склад окупаційних військ РФ не проходив централізованої політико-ідеологічної обробки, за тиждень перед вторгненням були проведені на рівні офіцерів зборів з рядовим складом окупаційних військ, де протягом 30 хвилин їм намагалися пояснити причини військового вторгнення. іншу країну.

Відповідно до зібраних даних від «Інституту Стратегічних Досліджень та Безпеки» Кремль доручив штатним політологам та експертам розробити нову ідеологію патріотизму Росії. У квітні 2022 року в Санкт-Петербурзі відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена 350-річчю Петра Великого. Ось кілька цитат від політологів, які виступали на цій конференції:

1. «Однією з основних проблем вітчизняного патріотизму є неправильний вибір ідентичності, – ми робимо дуже багато інвестицій у «російський світ», забуваючи, що у Росії проживає сотні народів».

2. «Існує розрив між розумінням російської єдності з боку держави та реальними зв'язками околиць з центром, які найчастіше інтегровані ситуативно, з нагоди політичних кон'юнктур. Когнітивний дисонанс між «інородцями» та загальнонаціональною політикою можна не помічати, однак він не зникає автоматично і потребує уваги як дослідників, так і управлінців».

3. «Автори приходять до висновку, що управління комеморативною євразійською політикою може стати однією з підстав сталості держави».

4. «Дисонанс соціальної диференціації та військового патріотизму породжує вимогу перезавантаження офіційної ідеології».

Тобто Кремль розглядає можливість повного перезавантаження ідеологічної роботи в нових умовах. Ідеологія «Російського світу» фактично знищена, оскільки була тільки в головах ватажків режиму Путіна та його поплічників. Та ідеологія, яку політичний режим РФ просуватиме у маси, буде індикатором та показником дій диктаторського режиму РФ у майбутньому. Зараз можна точно констатувати, що РФ програла повністю не лише на військовому та економічному фронтах, а ще й ідеологічному.