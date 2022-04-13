Щодо ситуації в економіці та на фінансових ринках

З початком війни немонетарні чинники посилили свій вплив на інфляційну динаміку. Загострення проблем безпеки та логістики призвели до випереджаючого зростання цін на продукти харчування, ліки, паливо, транспортні послуги.

Споживчі ціни у березні 2022 р. зросли на 4,5% порівняно з лютим. В річному вимірі інфляція прискорилась з 10,7% до 13,7%. В лютому 2021 р. місячний індекс споживчих цін становив +1,7%.

Фото: zakon.kz

Так, лише за березень:

продукти харчування подорожчали на 6,4% (в річному вимірі +19,6%);

фармацевтична продукція – на 7,7% (в річному вимірі +13,0%);

автомобільне паливо – на 7,7% (в річному вимірі +30,0%);

транспортні послуги – на 2,6% (в річному вимірі +20,3%).

Зростання базового індексу споживчих цін у березні становило 3,8%, що обумовило прискорення річних темпів його зростання до 10,5%. Очевидно, що як на загальний ІСЦ, так і на рівень базової інфляції вагомий вплив здійснюють шоки немонетарного характеру. Водночас за групами товарів і послуг, вартість яких залежить переважно від попиту, ціни зростали більш повільними темпами, або знижувалися. Так, вартість предметів домашнього вжитку та побутової техніки за останні 12 місяців зросла на 6,6%, товарів та послуг у сфері відпочинку та культури – на 5,6%, одягу та взуття – знизилася на 5,7%.

Характерно, що прискорення інфляції стало спільним глобальним трендом усіх країн світу в 2021-2022 роках. У США інфляція досягла у березні 8,5%, що є найбільшим її значенням за останні 40 років. В країнах Єврозони річна інфляція в березні 2022 р. прискорилась до рекордного рівня у 7,5% проти 5,9 % у лютому (при цільовому значенні Європейського центрального банку на рівні 2%). У країнах Східної Європи інфляція також перевищила цільові значення центральних банків, і в середньому становила близько 11%.

В Україні інфляція значною мірою також є імпортованою, адже в довоєнній національній економіці імпорт газу, нафти та нафтопродуктів становив майже 45% від внутрішнього використання; енергоносії становили 9% в структурі споживчого кошика населення та 13% в структурі проміжного споживання економіки.

Бюджетна сфера

За результатами аукціону із розміщення військових ОВДП, який відбувся 12.04.2022, Міністерством фінансів було залучено 6,2 млрд. гривень, з яких 1,5 млрд. гривень – із погашенням у листопаді 2022 р. за ставкою 10%, 4,7 млрд. гривень – із погашенням у червні 2023 р. за ставкою 11%. Загалом, з початку квітня до державного бюджету шляхом розміщення державних облігацій було залучено 7,1 млрд. гривень та 143 млн. євро.

З урахуванням планових погашень обсяг ОВДП в обігу за плинний тиждень збільшився на 5,4 млрд. гривень, з яких основний приріст забезпечили банки (+5,0 млрд. гривень). Також зросли вкладення в ОВДП з боку юридичних (+111 млн. гривень) та фізичних осіб (+297 млн. гривень). Зважаючи на валютні обмеження обсяг інвестицій в ОВДП з боку та нерезидентів практично не змінився та залишається на рівні близько 75 млрд. гривень.

Валютний ринок

Тиждень, що минув, характеризувався збільшенням пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків, тоді як обсяг попиту на неї зменшився порівняно із попереднім тижнем. Чистий продаж іноземної валюти Національним банком зменшився порівняно із попереднім тижнем та становив 211 млн. доларів США та 85 млн. євро. Купівля безготівкового долару США у банків здійснюється за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%.

Міжнародні резерви України, які використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів органів державної влади, станом на 01.04.2022 становили 28,1 млрд. доларів США, що на 2% або 0,6 млрд. доларів США більше, ніж на 01.03.2022 та на 4% або 1,1 млрд. доларів США порівняно із 01.04.2021.

Фінансовий сектор

За оперативними даними Національного банку обсяг кредитів, наданих банками корпоративному сектору у березні збільшився на 0,4%, у тому числі в національній валюті – на 0,7%. В іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) корпоративні кредити банків у березні скоротилися на 0,3%. Обсяг кредитування фізичних осіб у березні зменшився як у гривні, так і в іноземній валюті (на 2,3% та 0,2% відповідно).

Обсяг гривневих депозитів у березні скоротився у корпоративному сегменті (на 2%, передусім за рахунок скорочення валютних коштів – на 7,4%), натомість збільшився у сегменті депозитів домашніх господарств – на 9,2%, у тому числі в гривні – на 15,2%. Це дозволило збільшити базу фондування банків за рахунок депозитів клієнтів в цілому на 3,2% за місяць.

На фоні збільшення кредитних ризиків, пов’язаних із війною, процентні ставки за новими корпоративними кредитами банків у березні зросли на 1,5 в. п. у гривні та на 0,4 в. п. в іноземній валюті. Водночас збільшення вартості грошей для банків стримувалося більш повільним зростанням ставок за депозитами клієнтів. Так, вартість коштів корпоративних клієнтів для банків у березні збільшилася на 0,5 в. п., а вартість депозитів населення знизилася на 0,1 в. п. до попереднього місяця.

За період з 21 лютого по 11 квітня 2022 р. на умовах програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 1391 кредит на загальну суму 3,95 млрд грн. До війни обсяг нових пільгових кредитів щомісячно в середньому становив близько 5 млрд. грн., що відповідало близько 1/5 нових кредитів, які банки видавали суб’єктам малого та мікропідприємства. Під час війни ця частка очікувано має суттєво підвищитись. (Довідково: у лютому 2022 р. по всій банківській системі суб’єктам малого та мікропідприємства було видано 22 млрд. грн. нових кредитів у національній валюті).

Всього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 36 213 кредитів на загальну суму 93,6 млрд грн. Майже 50% пільгових кредитів отримано підприємствами сільського господарства, ще 25% - підприємствами сфери торгівлі.

Для підтримки бізнес-активності Уряд суттєво посилив інструменти кредитної підтримки суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва. Так, на період воєнного стану передбачено суттєві спрощення для отримання кредитів за пільговими ставками, а також можливість отримання кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду на рівні 80% від суми кредиту.

На виплату компенсацій процентної ставки в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» в Державному бюджеті України 2022 р. передбачено 3 млрд. грн.