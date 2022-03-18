На час війни бізнесу видаватимуть кредити під 0%, кількість дозволів скоротять у 30 разів

На час дії воєнного стану буде запроваджено пільгове кредитування для підприємців під 0%, масштабну дерегуляцію, а також гарантування 100% вкладів громадян.

Про це у зверненні до українців повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, уряд уже підготував рішення про розширення можливостей кредитування для підприємців на базі програми "5-7-9%".

"Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка – 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень. Щоб було ширшим коло тих бізнесів, які зможуть скористатися нашою програмою", – пояснив він.

Також Кабінет міністрів незабаром проголосує за масштабне скорочення регуляцій.

"Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обов’язковими близько 20. Лише ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні діятиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш", – зазначив глава держави.

За словами Президента, ці рішення стимулюватимуть українську економіку й повертатимуть нашу країну до життя всюди, де бізнесу буде безпечно працювати.

Окрім того, Зеленський ініціював запровадження гарантування 100% вкладів громадян в усіх українських банках.

"Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші й не боялися цього за жодних обставин. Тож чекаю конкретики, проекту рішення", – сказав президент і висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу, "бо це потрібно українцям".

Як зазначив глава держави, це – особливе завдання для Національного банку України, народних депутатів та урядовців.