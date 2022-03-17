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НБУ закликав китайські платіжні системи China UnionPay та UnionPay International покинути Росію

Просять припинити обслуговування всіх операцій з картками.

НБУ закликав китайські платіжні системи China UnionPay та UnionPay International покинути Росію
Фото: itc.ua

Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay і UnionPay International з закликом вийти з платіжного ринку Російської Федерації.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко закликав адміністрацію ПС "зробити свій внесок у відновлення миру в Україні та припинити роботу в рф".

Мова йде про припинення обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay та UnionPay International на території Росії, а також картками, які випустили банки за межами країни-агресора.

Нагадаємо, 6 березня міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про припинення своєї діяльності в Росії. 

Рішення щодо повного припинення подальших інвестицій, закриття чи виходу з російського ринку ухвалили такі гіганти, як Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks і багато інших.

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