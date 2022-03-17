Права українських дітей під час війни координуватиме спеціальний міжвідомчий штаб

Штаб координуватиме роботу влади, зокрема, евакуацію і створення безпечних умов для дітей.

Кабінет Міністрів України створив Координаційний штаб з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

Штаб створено за ініціативою народного депутата України Павла Сушка та радника – уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук.

Штаб координуватиме роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо евакуації, створення безпечних умов та забезпечення прав під час воєнного стану:

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів, в тому числі дітей з інвалідністю;

дітей, які не мають такого статусу, але проживають або зараховані до закладів різних типів, у тому числі дітей з інвалідністю;

дітей, які виховуються в сімейних формах виховання;

дітей, які влаштовані до сімей патронатних вихователів.

Координаційний штаб очолять співголови – Лазебна та Герасимчук.

До складу штабу також увійдуть радник – уповноважений президента України з питань безбар’єрності, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представники Мінсоцполітики, Мінреінтеграції, Мін’юсту, Мінекономіки, Міноборони, Мінрегіону, МВС, МЗС, МОЗ, МОН, Мінінфраструктури, Національної поліції, Держприкордонслужби, Нацсоцслужби, ДСНС, Офісу генерального прокурора, підкомітету у справах сім’ї та дітей Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, освітній омбудсман України, представники міжнародних організацій, громадянських об’єднань та незалежні експерти.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Генеральної прокуратури України, щодня під обстрілами окупантів в Україні гинуть щонайменше 5 дітей, станом на ранок 16 березня з початку війни загинуло 103 дитини і понад 100 поранено.