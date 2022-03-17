Насамперед ідеться про напрямки з Криму на Мелітополь, Херсон і Куп'янськ.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців улаштувати окупантам "тотальну рейкову війну".

Арестович нагадав, як на початку війни українська влада закликала співвітчизників до тотального спротиву загарбникам і партизанської війни. І це дало результат. Спротив населення за підтримки тероборони та української армії не дав ворогові захопити багато міст на півночі та сході країни.

"Є Крим, і є противник, який з Криму пішов на Мелітополь і підтискає Маріуполь із заходу, перекидаючи туди війська залізницею. І є ще спроба підійти залізницею до Херсона... Тепер питання: а чи не хотіли б ми влаштувати ворогові рейкову війну на півдні?" – запитав радник голови ОП в українців.

Насамперед це стосується напрямків:

Крим – Мелітополь,

Крим – Херсон,

Валуйки – Куп'янськ,

Гомель – Київ (загальний напрямок) та інших, які виявите.

"Тільки необхідно суворо врахувати, що шляхи сполучення охороняються супротивником, тому спочатку тверезо оцініть свої сили та можливості", – зауважив Арестович.

За його словами, зрив постачання супротивника залізницею (а цей вид постачання найефективніший), може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо на напрямку Крим – Мелітополь. У цьому напрямку противник забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь, пояснив Олексій Арестович.