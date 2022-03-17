Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
ГоловнаСуспільствоВійна

Арестович закликав українців улаштувати противнику "тотальну рейкову війну"

Насамперед ідеться про напрямки з Криму на Мелітополь, Херсон і Куп'янськ. 

Арестович закликав українців улаштувати противнику "тотальну рейкову війну"
Олексій Арестович
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців улаштувати окупантам "тотальну рейкову війну".

Арестович нагадав, як на початку війни українська влада закликала співвітчизників  до тотального спротиву загарбникам і партизанської війни. І це дало результат. Спротив населення за підтримки тероборони та української армії не дав ворогові захопити багато міст на півночі та сході країни.

"Є Крим, і є противник, який з Криму пішов на Мелітополь і підтискає Маріуполь із заходу, перекидаючи туди війська залізницею. І є ще спроба підійти залізницею до Херсона... Тепер питання: а чи не хотіли б ми влаштувати ворогові рейкову війну на півдні?" – запитав радник голови ОП в українців.

Насамперед це стосується напрямків:

  • Крим – Мелітополь,
  • Крим – Херсон,
  • Валуйки – Куп'янськ,
  • Гомель – Київ (загальний напрямок) та інших, які виявите.

"Тільки необхідно суворо врахувати, що шляхи сполучення охороняються супротивником, тому спочатку тверезо оцініть свої сили та можливості", – зауважив Арестович.

За його словами, зрив постачання супротивника залізницею (а цей вид постачання найефективніший), може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо на напрямку Крим – Мелітополь. У цьому напрямку противник забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь, пояснив Олексій Арестович.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , ,
Читайте також