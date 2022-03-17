Ворог продовжує штурм Маріуполя та має частковий успіх у Рубіжному, - Генштаб

Ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, але успіху не має. З метою сковування дій Збройних сил України противник намагається здійснювати блокування населених пунктів на північ від столиці і не відмовляється від завдавання ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та інших областях, де не ведуться активні бойові дії. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу станом на 12:00.

На Волинському напрямку фіксується інтенсивне використання території, інфраструктури Республіки Білорусь угрупованням військ Російської Федерації для заподіяння ударів по території України та логістичного забезпечення угрупування окупаційних військ, які діють на Поліському напрямку.

Зберігається ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях на боці Російської Федерації.

На Поліському напрямку ворог здійснював спроби заволодіти раніше зайнятими рубежами, що були втрачені внаслідок успішних дій підрозділів Збройних сил України. Успіху на зазначеному напрямку не має, зазнає втрат. Намагається здійснити перегрупування військ і налагодити логістичне забезпечення.

На Сіверському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, продовжує підготовку для відновлення наступу з метою подальшого блокування міста Києва з північно-східного напрямку. Здійснює хаотичні обстріли позицій підрозділів Збройних сил України, намагається вести розвідку.

На Слобожанському напрямку окупанти намагалися провести наступальні дії з району міста Ізюм, успіху не мали. Роблять спроби закріпитися на зайнятих рубежах і вдосконалити систему матеріально-технічного забезпечення. Російські загарбники посилюють угруповання за рахунок додаткових підрозділів 1 танкової армії та берегових частин Балтійського флоту.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог проводив наступальні дії. Мав частковий успіх у районі Рубіжного (закріплюється на західних і північно-західних околицях міста, просувається до південної частини міста). На Попаснянському та Волноваському напрямках провів невдалі штурмові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке та Мар’їнка. Зазнав втрат. Проводить перегрупування військ, здійснює поповнення запасів. На Маріупольському напрямку продовжує штурм міста.

На Запорізькому напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили.

На Південнобузькому напрямку противник проводив розвідку, здійснював інженерне обладнання займаних позицій. Намагався проводити наступальні дії на Криворізькому напрямку, взяв під контроль н.п. Мала Шестірня, проте загального успіху не мав, закріплюється на займаних позиціях.

На Таврійському напрямку ворог продовжував нарощування системи матеріально-технічного забезпечення угруповання військ. На аеродромі Джанкой розгорнуто збірний пункт пошкодженої техніки.

Зазначається, що противник намагається розповсюджувати дезінформацію всіма доступними каналами комунікацій як на населення тимчасово окупованих територіях, так і на власне населення з метою формування міфу про “непереможність” збройних сил Російської Федерації.

"Командування Збройних сил України звертається до медіаспільноти з проханням максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів), геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань. Виключити фото- та відеофіксацію, поширення в медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення) з метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для нанесення ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі", - зазначили в Генштабі.