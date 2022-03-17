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З бомбосховища Маріупольського драмтеатру виходять живі люди, даних про загиблих поки що немає, – Денісова

Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби. 

З бомбосховища Маріупольського драмтеатру виходять живі люди, даних про загиблих поки що немає, – Денісова
Театр до удару
Фото: Людмила Денісова

З бомбосховища Маріупольського драматичного театру, який слугував прихистком сотням жінок і дітей і на який Росія вчора скинула бомбу, виходять живі люди. Даних про загиблих і поранених під завалами поки що немає.

Триває звільнення мирних жителів з-під завалів, повідомила у Facebook Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі. Зараз тривають роботи з розблокування підвального приміщення. Звідти виходять живі дорослі та діти", – зазначила вона.

Денісова підкреслила, що авіаудар по цій будівлі, яка з усіх сторін помічена написами "діти", є актом геноциду та страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Драматичний театр Маріуполя слугував сховком для мирних мешканців міста, яке блокується і знищується російськими окупантами. Учора вдень ворог завдав удару саме по цій будівлі. 

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