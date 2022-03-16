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Російські війська скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі, де ховались сотні людей

Інформації про постраждалих немає, бо ворог не припиняє обстрілу. 

Російські війська скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі, де ховались сотні людей
Драматичний театр після бомбардування російськими військами
Фото: Telegram Маріупольська міська рада

Російські війська 16 березня цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, що слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу. 

Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Про це повідомили в Telegram Маріупольської міської ради.

"Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється. Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря. У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди. Очевидно, що єдиною метою російської армії є геноцид українського народу", – підкреслили в повідомленні. 

Нагадаємо, російські війська влаштували в Маріуполі гуманітарну катастрофу. Вони заважають евакуації, не дають доставляти гуманітарну допомогу та постійно обстрілюють місто з різноманітних видів зброї. Учора ворог захопив у заручники медиків і пацієнтів місцевої лікарні. 

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