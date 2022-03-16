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Постійний представник України при ЮНЕСКО закликав виключити Росію з усіх інститутів організації

Вадим Омельченко закликав переглянути рішення організації про проведення чергової сесії Комітету всесвітньої спадщини в Казані.

Постійний представник України при ЮНЕСКО закликав виключити Росію з усіх інститутів організації
Фото: Постійне представництво України при ЮНЕСКО

Надзвичайний та повноважний посол України у Франції, постійний представник при ЮНЕСКО Вадим Омельченко закликав виключити Росію з усіх інститутів організації.

Про це йдеться на Facebook-сторінці представництва України при ЮНЕСКО.

Омельченко виступив перед учасниками сьомої спеціальної сесії Виконавчої ради організації.

"Росія безсоромно вимагає від ЮНЕСКО "не політизувати українське питання". Насправді всі ці заклики не політизувати ЮНЕСКО дуже схожі на тактику російської загарбницької армії – ховати гармати в житлових кварталах. Ганьба Росії та всім, хто її підтримує! Закликаю негайно вжити заходів для виключення РФ з усіх органів ЮНЕСКО, а також переглянути рішення про проведення чергової сесії Комітету всесвітньої спадщини в Казані", - сказав Омельченко.

Постійний представник при ЮНЕСКО Вадим Омельченко
Фото: Постійне представництво України при ЮНЕСКО
Постійний представник при ЮНЕСКО Вадим Омельченко

Він закликав членів організації "не ховатися за процедурами, а бути пильними та ініціативними". 

За словами постпреда України при ЮНЕСКО, загроза, яку становить російська агресія, виходить далеко за межі України і стосується усієї Європи та всього світу.

Нагадаємо, Російську Федерацію виключили з Ради Європи. Відповідне рішення ухвалила Рада міністрів. Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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