​Адміністрація Байдена працює над посиленням санкцій на прохання Зеленського, – CNN

Адміністрація президента Байдена продовжує працювати над новими санкціями проти вищих російських чиновників і представників оточення Володимира Путіна і планує збільшити кількість осіб і структур, які потраплять під обмеження, у найближчі дні та тижні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представників Білого дому.

Адміністрація президента США враховує конкретні пропозиції щодо цілей, надані українською владою, у тому числі президентом Володимиром Зеленським, зазначили співрозмовники CNN, додавши, що в розмові з президентом США минулого тижня президент України виклав конкретні пропозиції індивідуальних санкцій.

Сьогодні у своїй промові перед Конгресом Володимир Зеленський попросив США запровадити санкції проти всіх російських політиків, які продовжують підтримувати Кремль.

«Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доти, доки російська військова машина не зупиниться. Потрібні обмеження для всіх, на кому тримається цей несправедливий режим. Ми пропонуємо Сполученим Штатам внести в санкційні списки всіх політичних осіб Російської Федерації, які залишаються на офіційних посадах і не розривають звʼязків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Від депутатів Держдуми до останнього чиновника, якому не вистачає моралі, щоб порвати з державним терором», – закликав він.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що Захід зробив жахливу помилку, дозволивши президенту Володимиру Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму та розв’язання війни проти України у 2014 році. Тому, на його думку, Росію слід залишити без прибутків від продажу нафти й газу.

Учора Велика Британія заморозила активи 370 росіян і білорусів, у тому числі 51 олігарха і членів їхніх сімей.