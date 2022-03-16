Посол Ізраїлю пояснив, чому його країна не постачає зброю Україні і не приєднується до санкцій проти Росії

"Ізраїль координує позиції зі США та країнами Європи і не діятиме в обхід західних санкцій", - заявив Михайло Бродський.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський пояснив, чому країна не приєднується до санкцій проти РФ і відмовляється постачати зброю Україні.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Україна багаторазово зверталася до Ізраїлю з проханням стати посередником на переговорах з Росією. На прохання президента Зеленського прем'єр-міністр Бенет веде дуже складні переговори з Україною та Росією, координуючи свої дії зі США та країнами Європи. Постачання зброї Україні звело б нанівець ці зусилля та виключило б можливість ізраїльського посередництва", - зазначив Бродський.

Він зауважив, що багато держав сьогодні надають військову допомогу Україні.

"І є дві-три країни, які підтримують активні контакти і з Україною, і з Росією. Ізраїль – одна з них", - додав Бродський.

Посол зазначив, що Ізраїль діє в рамках "дуже жорстких обмежень, пов'язаних із необхідністю підтримувати стратегічний діалог і координувати дії біля наших кордонів із Росією". Бродський наголосив, що йдеться про захист життя та безпеки ізраїльських громадян. І це для Ізраїлю - пріоритет, попри всю симпатію до України.

"З тих самих причин ми не біжимо "попереду паровоза" в питанні санкцій. Ізраїль координує позиції зі США та країнами Європи і не діятиме в обхід західних санкцій", - додав Бродський.

Він підкреслив, що його держава засуджує російську агресію, підтримує незалежність України і стала співавтором резолюції ООН, якою засудили напад РФ на Україну.

"Усім, хто каже, що Ізраїль "сидить на паркані", раджу порівняти позицію Ізраїлю у 2014 році і зараз. Ізраїль не є стороною конфлікту, але чітко визначив, на чиєму боці він", - наголосив посол.

Нагадаємо, 13 березня міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід закликав Росію припинити військове вторгнення в Україну. Про це він заявив за підсумками робочої зустрічі з головою МЗС Румунії Богданом Ауреску у Бухаресті.

14 березня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Ізраїль погодився виступити посередником на перемовинах між Україною та Росією. Триває активний діалог з Ізраїлем щодо гуманітарної допомоги Україні.

Ізраїль не буде допомагати Росії обійти санкції, накладені на неї за розвʼязану в Україні війну. Про це запевнив главу українського МЗС його ізраїльський колега Яїр Лапід.