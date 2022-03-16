Дві найбільші енергетичні компанії Німеччини оголосили, що не будуть укладати нові угоди на купівлю російських газу та вугілля

Компанія RWE, провідний виробник електроенергії та найбільший покупець російського газу в Німеччині, заявила, що не буде укладати нові угоди з російськими постачальниками і негайно припинить усі стосунки з компаніями РФ, які не мають стосунку до енергетики.

Про це повідомляє Reuters.

«Однак, на жаль, ми також повинні визнати, що існує сильна залежність від Росії, особливо в енергопостачанні, в Європі і в Німеччині зокрема», – сказав генеральний директор Маркус Креббер.

За його словами, раптова зупинка імпорту російських енергоресурсів вплине на теплопостачання домогосподарств і завдасть серйозного удару по промисловості Німеччини, яка залежить від російського газу.

RWE має контракт з Газпромом на постачання газу до 2023 року, також компанія купує в РФ 12 мільйонів тонн кам’яного вугілля щороку за контрактом, який діятиме до 2025 року. При цьому в RWE припускають, що її російські контрагенти стануть неплатоспроможними внаслідок дії санкцій.

Німецька енергетична компанія E.ON, один із бенефіціарів «Північного потоку», також оголосила про відмову від закупівлі нових обсягів газу в Газпрому. E.ON не мала довгострокових контрактів із виробниками газу, але невелику частину обсягів вона купувала в торгових компаній Газпрому. Тепер угод із ними будуть уникати.

Зазначимо, ще на початку лютого гендиректор E.ON говорив, що Німеччина потребує російського газу – «і крапка». Також E.ON до останнього виступала на підтримку «Північного потоку-2», однак переглянула свої позиції після агресії Росії проти України.

«Агресивна війна проти України – це страшне повернення до темних часів. Ми засуджуємо війну й насильство і повністю підтримуємо санкції Європейського Союзу. Наші думки – з народом України, який страждає від війни та змушений шукати притулку», – заявив гендиректор компанії Леонард Бірнбаум.

Раніше, 8 березня, німецька енергетична компанія Uniper заявила, що більше не буде укладати нові довгострокові контракти на імпорт газу з Росії.

Нагадаємо, учора прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Європа повинна відмовитися від російських енергоносіїв, щоб покарати Росію за агресію проти України.

«США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти. Британія зробить те саме. ЄС домовився відмовитись від російських енергоресурсів якнайшвидше. І ми будемо максимально співпрацювати з ними та всіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас», – пообіцяв він.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила, що припинить купувати російську нафту до кінця 2022 року.

ЄС наклав санкції, які, зокрема, передбачають заборону нових інвестицій в енергетичний сектор Росії, однак про відмову від російських нафти і газу поки що не йдеться.