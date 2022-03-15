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Процедура націоналізації російських вагонів стартувала, – Укрзалізниця

На коліях України стоїть близько 15 тисяч російських вагонів, які належать 250 компаніям. 

Процедура націоналізації російських вагонів стартувала, – Укрзалізниця

Укрзалізниця починає націоналізацію російських вагонів, що перебувають в Україні.

Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

На коліях України стоїть близько 15 тисяч російських вагонів, які належать 250 компаніям. Їх націоналізація стала можливою після підписання Президентом України Закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".

“Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф. Далі буде Кабмін, РНБО, Указ Президента та ще один Закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення хто з власників вагонів має в капіталі частку рф — теж задача нешвидка. Але маємо час, маємо натхнення”, – зазначив керівник УЗ.

Він зазначив також, що є компанії, які точно належать РФ. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг, а це вже більше 3 тис. вагонів.

“Тепер вагони Росії працюватимуть на економіку України. Вони Укрзалізниці стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу”, – йдеться у повідомленні.

Українських вагонів у Росії всього 482.

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